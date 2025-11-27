“L’industria dell’idrogeno per l’Italia e per l’Europa rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia complessiva della decarbonizzazione. Come Paese siamo consapevoli degli sforzi finora profusi e di quelli che ancora ci attendono per centrare gli obiettivi dell’agenda 2030. Il nostro faro d’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Italian Hydrogen Summit, Francesco Battistoni: "Idrogeno rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia della decarbonizzazione in Italia ed Europa"