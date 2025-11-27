Italia verso le smart infrastructure AI e IoT per reti più sicure ed efficienti

Intelligenza Artificiale, sensoristica intelligente e tecnologie di robotica e droni, supportate da connessioni 5G ad alte prestazioni ed evolute soluzioni di cybersicurezza, rappresentano un importante motore di sviluppo in grado di ridisegnare le reti energetiche, idriche e stradali italiane, e ridurre fino a un terzo i costi di gestione e manutenzione delle opere civili. E un’Italia in cui strade, ponti, reti idriche ed elettriche sono monitorati in tempo reale, i guasti previsti prima che accadano e i costi di manutenzione ridotti drasticamente non è più fantascienza: è una prospettiva concreta. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Italia verso le smart infrastructure, AI e IoT per reti più sicure ed efficienti

