Italia Under 17 terzo posto al Mondiale dopo i rigori | aumentano i rimpianti dopo la sconfitta con l’Austria Il recap del match col Brasile
di Fabio Zaccaria Italia Under 17, vittoria col Brasile ai rigori e gradino più basso del podio guadagnato al Mondiale: ecco com’è andata la sfida con i brasiliani e come hanno giocato i bianconeri impegnati nella “finalina”. Il resoconto. Dopo l’amara sconfitta contro l’Austria in semifinale, approccio perfetto degli azzurrini alla gara valida per il terzo-quarto posto col Brasile: ritmi elevati e trame offensive veloci e scorrevoli. Qualche buona occasione creata nei primi minuti di gioco fino alla svolta del match. Un intervento scomposto di Vitao ha costretto il direttore di gara ad estrarre nei suoi confronti il secondo cartellino giallo, Brasile quindi in dieci uomini dal minuto 15. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Mondiali Under 17: Italia terza classificata. Il tabellone #SkySport #ItaliaU17 #MondialiU17 Vai su X
https://www.fitet.org/news/attivita-internazionale/20860-italia-under-15-nella-storia,-elimina-anche-la-cina-e-va-in-finale-ai-mondiali.html - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali Under 17, storico terzo posto per l’Italia: l’eroe è Alessandro Longoni - C'è la firma di Alessandro Longoni, portiere della Primavera del Milan, sullo storico terzo posto dell'Italia al Mondiale Under 17 di Doha ... Come scrive sportal.it
Favola Italia nel Mondiale Under 17: battuto il Brasile ai rigori. Gli azzurrini si prendono il terzo posto - Gli azzurrini di Favo puntano al gradino più basso del podio dopo l'eliminazione con l'Austria: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive
L'Italia Under 17 fa la storia: terza ai Mondiali, Brasile battuto. È la prima volta di sempre - Gli Azzurrini si sono classificati al terzo posto al Mondiale di categoria dopo aver battuto ai calci di rigore il Brasile. Si legge su msn.com