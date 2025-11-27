Italia Under 17 terzo posto al Mondiale dopo i rigori | aumentano i rimpianti dopo la sconfitta con l’Austria Il recap del match col Brasile

di Fabio Zaccaria Italia Under 17, vittoria col Brasile ai rigori e gradino più basso del podio guadagnato al Mondiale: ecco com’è andata la sfida con i brasiliani e come hanno giocato i bianconeri impegnati nella “finalina”. Il resoconto. Dopo l’amara sconfitta contro l’Austria in semifinale, approccio perfetto degli azzurrini alla gara valida per il terzo-quarto posto col Brasile: ritmi elevati e trame offensive veloci e scorrevoli. Qualche buona occasione creata nei primi minuti di gioco fino alla svolta del match. Un intervento scomposto di Vitao ha costretto il direttore di gara ad estrarre nei suoi confronti il secondo cartellino giallo, Brasile quindi in dieci uomini dal minuto 15. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

