Italia di nuovo protagonista nello spazio | un nostro astronauta pronto a volare sulla Luna

L’Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua illustre storia spaziale. Un annuncio di portata storica, emerso a margine della Conferenza Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europa (ESA), ha confermato la presenza di un astronauta italiano tra i tre prescelti dall’Europa per partecipare alle imminenti missioni con destinazione Luna. Questa decisione, comunicata proprio il giorno della chiusura dell’importante vertice che si è tenuto a Brema, in Germania, il 27 novembre, rappresenta un momento di profonda fierezza nazionale e un chiaro segnale della rinnovata centralità del nostro Paese nel panorama aerospaziale internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

