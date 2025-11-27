Italia – Arabia Saudita nasce l’asse strategico del futuro | export record e accordi per spingere la crescita fino al 2027

La cooperazione economica tra l’Italia e l’Arabia Saudita si rafforza con il Business forum organizzato ieri dall’Agenzia commerciale italiana (Ice) a Riad. Ad aprire l’evento è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha annunciato: «Non è una cosa comune dar vita a un partenariato strategico: è un rapporto privilegiato tra Paesi amici che hanno non solo un interesse economico, ma anche politico e strategico». E quello con Riad è un partenariato «duraturo, concreto» e che «guarda al futuro». I rapporti bilaterali. «L’organizzazione di questo Business forum si inserisce nel solco della visita del premier Meloni durante la quale si sono elevati i rapporti bilaterali di partenariato strategico, avviando una cooperazione strutturata» ha spiegato il presidente di Ice, Matteo Zoppas. 🔗 Leggi su Panorama.it

