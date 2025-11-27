Italgronda Futsal Prato Vittoria | avanti in Coppa
L’ Italgronda Futsal Prato vola agli ottavi di Coppa della Divisione grazie al 5-0 ottenuto a Fano contro l’Eta Beta. La prestigiosa qualificazione è stata firmata dalle reti di Della Marca, Stentati, Maggini, El Gallaf e Piccirilli. Il prossimo avversario sarà uno fra Olimpia Regium o Fenice Venezia Mestre. Nella serie C1 regionale, la Timec ha perso il confronto diretto con la Virtus Poggibonsi (11-5, doppietta di Senhaji e gol di Bentivoglio, Grilli, Serio) mentre l’ Atletico 2001, con Massimiliano Guido in panchina, è tornato al successo, battendo 4-2 il Futsal Sangiovannese (gol di Ceccarini, Pecchioli, Dondoli, Ramalho). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? MATCHDAY Under 19 Nazionale, giornata 7 Domenica 23 novembre 2025 11:00 CET Palestra Gramsci-Keynes, Prato Italgronda Futsal Prato . . . #Livorno9Boca | #Livorno | #calcio | #futsal - facebook.com Vai su Facebook
Italgronda Futsal Prato. Vittoria: avanti in Coppa - La prestigiosa qualificazione è stata firmata dalle reti di Della Marca, Stentati, ... Lo riporta msn.com
Italgronda Futsal Prato sfida il Real Casalgrandese per un posto nei playoff - L'Italgronda Futsal Prato affronta il Real Casalgrandese sperando nella vittoria e nei risultati favorevoli delle concorrenti per accedere ai playoff. Si legge su lanazione.it
Prato e Italgronda Futsal. I primi test sul campo - Entrambe le formazioni pratesi che militano nei campionati nazionali hanno infatti giocato le loro prime amichevoli ... Secondo lanazione.it