L’ Italgronda Futsal Prato vola agli ottavi di Coppa della Divisione grazie al 5-0 ottenuto a Fano contro l’Eta Beta. La prestigiosa qualificazione è stata firmata dalle reti di Della Marca, Stentati, Maggini, El Gallaf e Piccirilli. Il prossimo avversario sarà uno fra Olimpia Regium o Fenice Venezia Mestre. Nella serie C1 regionale, la Timec ha perso il confronto diretto con la Virtus Poggibonsi (11-5, doppietta di Senhaji e gol di Bentivoglio, Grilli, Serio) mentre l’ Atletico 2001, con Massimiliano Guido in panchina, è tornato al successo, battendo 4-2 il Futsal Sangiovannese (gol di Ceccarini, Pecchioli, Dondoli, Ramalho). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Italgronda Futsal Prato. Vittoria: avanti in Coppa