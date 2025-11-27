IT | Welcome to Derry Episodio 1×05 29 Neibolt Street | il ritorno dell’incubo

L’episodio 1×05 di IT: Welcome to Derry, intitolato “ 29 Neibolt Street “, rappresenta uno dei momenti più significativi della serie prequel ambientata nell’universo narrativo creato da Stephen King. Dopo settimane in cui la tensione si è costruita attraverso presagi, sparizioni e frammenti di orrore, la serie decide finalmente di mostrare il suo lato più oscuro. È qui, infatti, che l’Entità riprende la sua forma più iconica e temuta, quella del clown Pennywise che da decenni popola gli incubi del pubblico. Ci troviamo davanti ad episodio cupo, serrato e denso di elementi che espandono in modo coerente la mitologia del personaggio e della cittadina di Derry. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

