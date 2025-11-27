IT-Alert domani in Italia | a che ora suoneranno i telefoni e chi sentirà l’allarme

Il sistema pubblico di allarme nazionale IT-alert si prepara per un nuovo test in Lombardia, focalizzato sulla simulazione di un potenziale incidente industriale. Questo evento è programmato per la mattina di venerdì 28 novembre 2025, e coinvolgerà un’area geografica circoscritta attorno allo stabilimento della Bracco Imaging S.p.A., situato nel piccolo comune di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e della Brianza. La Protezione Civile, ente gestore dell’IT-Alert, mira a testare l’efficacia del sistema, la sua capacità di diffondere l’avviso in modo tempestivo e la corretta applicazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) dell’impianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

