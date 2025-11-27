**Istat | a novembre cala fiducia consumatori per imprese sale al massimo da aprile 2024**
Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - Andamento divergente per il clima di fiducia a novembre. I dati Istat infatti mostrano che il clima di opinione dei consumatori è stimato in peggioramento (da 97,6 a 95,0 punti, mai così basso da aprile scorso) mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese registra un aumento da 94,4 a 96,1 raggiungendo un massimo da aprile 2024. In particolare, spiega l'istituto, tra i consumatori, tutte le componenti dell'indice di fiducia si deteriorano, soprattutto le attese sulla disoccupazione e le valutazioni relative al risparmio. Fra i consumatori si evidenzia un diffuso deterioramento delle opinioni, più marcato sulla situazione futura: il clima economico cala da 99,3 a 96,5, il clima personale scende da 97,0 a 94,5, quello corrente passa da 100,2 a 98,6 e quello futuro diminuisce da 94,1 a 90,2. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, arrivano i dati poco confortanti dell’Istat sul triste fenomeno. Ci sono circa 6 milioni e 400mila (il 31,9%) delle donne italiane, tra 16 ai 75 anni, che ha - facebook.com Vai su Facebook
Rivalutazione affitti Istat, importi ancora in calo: le regole di calcolo • Affitti, adeguamento di novembre 2025 per i contratti di locazione: come si calcola la rivalutazione all'inflazione in base al nuovo indice FOI dell'Istat. Vai su X
**Istat: a novembre cala fiducia consumatori, per imprese sale al massimo da aprile 2024** - I dati Istat infatti mostrano che il clima di opinione dei ... Da iltempo.it
Istat,sale fiducia imprese a novembre, giù per consumatori - A novembre 2025, il clima di opinione dei consumatori è stimato in peggioramento (da 97,6 a 95) mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese registra un aumento da 94,4 a 96,1. Lo riporta ansa.it
Italia, a novembre fiducia consumatori cala a 95 punti, sentiment imprese sale a 96,1 punti - Secondo Istat l’indice di fiducia delle imprese aumenta raggiungendo un massimo da aprile 2024, mentre l’indice di fiducia dei consumatori peggiora toccando il minimo da aprile 2025. Secondo teleborsa.it