Istat | a novembre cala fiducia consumatori per imprese sale al massimo da aprile 2024**

Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - Andamento divergente per il clima di fiducia a novembre. I dati Istat infatti mostrano che il clima di opinione dei consumatori è stimato in peggioramento (da 97,6 a 95,0 punti, mai così basso da aprile scorso) mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese registra un aumento da 94,4 a 96,1 raggiungendo un massimo da aprile 2024. In particolare, spiega l'istituto, tra i consumatori, tutte le componenti dell'indice di fiducia si deteriorano, soprattutto le attese sulla disoccupazione e le valutazioni relative al risparmio. Fra i consumatori si evidenzia un diffuso deterioramento delle opinioni, più marcato sulla situazione futura: il clima economico cala da 99,3 a 96,5, il clima personale scende da 97,0 a 94,5, quello corrente passa da 100,2 a 98,6 e quello futuro diminuisce da 94,1 a 90,2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

