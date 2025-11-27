Israele e AIPAC | doppia sfida a Mosca e Pechino

Mentre l’Europa fatica a prendere una posizione su quanto accade a Gaza, Israele si sta muovendo sullo scacchiere internazionale alla ricerca di nuove convergenze diplomatiche e militari in due aree estremamente sensibili per Mosca e Pechino: i Paesi Baltici e Taiwan. Da un lato, come ha rivelato Responsible Statecraft, “Estonia, Lettonia e Lituania hanno offerto un abbraccio politico e militare senza precedenti a Israele proprio nel momento in cui quest’ultimo è accusato davanti alla Corte Internazionale di Giustizia di un possibile genocidio”. Dall’altro, il Times of Israel racconta come il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, guardi apertamente a Israele come modello militare, invocando il mito biblico di “Davide contro Golia” per descrivere la sfida di Taipei verso Pechino. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Israele e AIPAC: doppia sfida a Mosca e Pechino

