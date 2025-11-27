Isola d’Elba | arrestato con mezzo chilo di cocaina pura Era appena sbarcato da un traghetto di linea
Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Portoferraio (Livorno) perchè trovato in possesso di circa 550 grammi di cocaina pura, pronta, secondo l'accusa degli inquirenti, per essere immessa sul mercato locale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altre letture consigliate
Isola d'Elba, vacanze, info, foto e curiosità - facebook.com Vai su Facebook