Isola dei Famosi protesta dei Garifuna | location a rischio e Banijay cerca un piano B
I Garifuna, popolazione originaria dell’Honduras, si sono letteralmente “rotti i cocchi”. Le comunità locali sono tornate a protestare contro l’Isola dei Famosi, denunciando le pesanti conseguenze che le registrazioni del reality avrebbero sul territorio. Durante le riprese, infatti, vengono imposti divieti di pesca e navigazione che rendono l’area di Cayos Cochinos quasi completamente inaccessibile. Per molte famiglie, questo significa restare senza l’unica fonte di reddito: pesca, turismo locale e raccolta della legna. Una situazione che, secondo loro, sta danneggiando non solo la vita delle comunità, ma anche l’equilibrio dell’intero ecosistema. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Argomenti simili trattati di recente
Il cantante si racconta: "Per L'Isola dei famosi a me hanno dato 30mila euro, ad Al Bano mi pare 1milione e 200mila: non l'ho digerita. Offese a Meloni? Chiesi scusa. Il sesso in un'unione viene al primo posto e oggi è ancor più bello" - facebook.com Vai su Facebook
"#Isola" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Isola dei Famosi, i Garifuna dicono basta: nuove proteste e produzione in fuga da Cayos Cochinos - Divieti, tensioni e ricerca di una nuova location possono far slittare (o cancellare) la ventesima edizione. Come scrive quilink.it
Isola dei Famosi 20 in bilico: location a rischio per la protesta dei Garifuna - La storica ambientazione in Honduras potrebbe non essere più utilizzabile a causa delle contestazioni di una comunità locale, costringendo la produzione a cercare in fretta un’alternativa. Si legge su msn.com
Isola dei Famosi - I Garifuna alzano la voce: “L’Isola sta distruggendo la nostra vita quotidiana” Le comunità Garifuna dell’Honduras tornano a protestare contro l’Isola dei Famosi. Come scrive quilink.it