Isola dei Famosi protesta dei Garifuna | location a rischio e Banijay cerca un piano B

I Garifuna, popolazione originaria dell’Honduras, si sono letteralmente “rotti i cocchi”. Le comunità locali sono tornate a protestare contro l’Isola dei Famosi, denunciando le pesanti conseguenze che le registrazioni del reality avrebbero sul territorio. Durante le riprese, infatti, vengono imposti divieti di pesca e navigazione che rendono l’area di Cayos Cochinos quasi completamente inaccessibile. Per molte famiglie, questo significa restare senza l’unica fonte di reddito: pesca, turismo locale e raccolta della legna. Una situazione che, secondo loro, sta danneggiando non solo la vita delle comunità, ma anche l’equilibrio dell’intero ecosistema. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

