Isabel Totti sola in casa parla la madre di Ilary Blasi | Successe l' ultimo giorno di addio al calcio di Francesco

Today.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È attesa per lunedì 1° dicembre la decisione con cui il gip valuterà se archiviare o portare avanti la vicenda che vede al centro una denuncia contro Francesco Totti presentata da Ilary Blasi per aver lasciato sola in casa la figlia Isabel. Nel frattempo continuano a emergere dettagli su quanto. 🔗 Leggi su Today.it

isabel totti sola in casa parla la madre di ilary blasi successe l ultimo giorno di addio al calcio di francesco

© Today.it - Isabel Totti sola in casa, parla la madre di Ilary Blasi: "Successe l'ultimo giorno di addio al calcio di Francesco"

