Is Timothée Chalamet the rapper EsDeeKid? A rigorous journalistic investigation

Le cospirazioni su Internet abbondano e spesso sono dannose, ma ogni tanto ne escono di buffe e innocue. Che ne dite di quella per cui Timothée Chalamet, già spavaldo Paul Atreides nonché sportivo e genio della truffa in Marty Supreme, è in realtà anche EsDeeKid, un rapper di Liverpool divenuto virale, nel Regno Unito nelle ultime settimane. Questa teoria è, sì, un po' fuori dagli schemi, ma non può essere scartata all'istante, perché la figura di EsDeeKid non si accompagna a un volto e a un nome all'anagrafe. In tutte le sue foto e in tutti i suoi live, indossa una maschera o un passamontagna che gli copre ogni parte del viso tranne una striscia all'altezza degli occhi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

