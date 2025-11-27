ironman world championship qualificazione per nicola lorenzi

Nicola Lorenzi (nella foto), classe 1992 e originario di Pavullo, ha ottenuto una qualificazione storica per l’Ironman World Championship di Kona (Hawaii), la più prestigiosa e antica competizione mondiale di triathlon, che si terrà il 10 ottobre 2026. Il risultato è arrivato grazie alla straordinaria prestazione registrata all’IRONMAN 140.6 di Panama City Beach, in Florida, dove Lorenzi ha chiuso la gara in 8 ore, 54 minuti e 22 secondi, un crono che gli ha garantito l’ingresso nel ristretto gruppo di atleti ammessi alla finale mondiale. L’ironman World Championship di Kona è il campionato del mondo di triathlon più antico e famoso al mondo, considerato la gara più dura della disciplina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

