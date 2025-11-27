Ironman World Championship Qualificazione per Nicola Lorenzi
Nicola Lorenzi (nella foto), classe 1992 e originario di Pavullo, ha ottenuto una qualificazione storica per l’Ironman World Championship di Kona (Hawaii), la più prestigiosa e antica competizione mondiale di triathlon, che si terrà il 10 ottobre 2026. Il risultato è arrivato grazie alla straordinaria prestazione registrata all’IRONMAN 140.6 di Panama City Beach, in Florida, dove Lorenzi ha chiuso la gara in 8 ore, 54 minuti e 22 secondi, un crono che gli ha garantito l’ingresso nel ristretto gruppo di atleti ammessi alla finale mondiale. L’ironman World Championship di Kona è il campionato del mondo di triathlon più antico e famoso al mondo, considerato la gara più dura della disciplina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
What did just happen at IRONMAN Arizona in a very tight battle with @aliceg_alberts! Exactly one month after the Ironman World Championships I could secure my slot for the 2026 event A few weeks ago I felt that I had one more race left in me for thi - facebook.com Vai su Facebook
Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona - Sport: Classe 1992, ha conquistato la qualificazione grazie alla prestazione all’Ironman di Panama City Beach in Florida chiudendo la gara di triathlon in 8 ore, 54 minuti e 22 secondi ... Riporta lapressa.it
Nizza di nuovo mondiale: la grande festa del triathlon con Ironman World Championship 2025 - Il Campionato Mondiale IRONMAN 2025 inizia con i 3,8 km nelle acque del Mediterraneo della Baie des Anges. Lo riporta gazzetta.it
KONATIdiLAVA. Il triathlon, l'etica e l'estetica - "Che poi per farla semplice sarebbe come dire che a Kona ci vieni con tutte le tue cose apposto, dalla bici revisionata nell’ultima sfera rotante allo studio statistico sulla grafica delle borracce ... Da runnersworld.com