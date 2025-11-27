Il mondo dei fumetti Marvel si arricchisce di un nuovo capitolo horror con la minaccia del virus zombie che infetta alcuni tra i personaggi più potenti e intelligenti dell’universo. In molteplici linee temporali del multiverso Marvel, la diffusione del virus ha portato alla caduta di numerosi eroi e villain, lasciando il campo libero a orde di non-morti senza pietà. La narrazione si focalizza su come protagonisti di grande livello affrontino la minaccia o cadano vittima dell’epidemia, spesso in modi estremamente cruenti e disturbanti. l’invasione dei zombie nel multiverso marvel. la diffusione del virus zombie in più linee temporali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Iron man e doctor strange morti orribili in marvel zombies