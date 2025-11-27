Irene Vella Era mia figlia in Parlamento il giorno del Ddl sul femminicidio
La nostra Irene Vella è stata invitata in Parlamento per parlare del suo libro, Era mia figlia. In un giorno importantissimo e speciale, il 25 novembre 2025. Speciale non solo perché giornata nazionale contro la violenza di genere, ma perché mentre lei, commossa, parlava delle sue donne cui ha ridato voce, uccise da uomini che avrebbero dovuto amarle, nella stanza accanto la Camera approvava all’unanimità il ddl sul femminicidio, già passato in Senato. Una nuova legge prevede “l’ergastolo per chi uccide una donna per discriminazione, odio e prevaricazione.” Alla presenza di Lella Golfo, promotrice del premio Bellisario, dell’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, di Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, donne che hanno lottato e continuano a lottare tanto per le donne, Irene ha parlato di Carmela, Giulia, Sofia, Chiara, Tiziana e delle loro madri, che vivono con il dolore terribile della perdita e un senso di ingiustizia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Irene Vella - facebook.com Vai su Facebook
Ieri, 25 novembre – Giornata internazionale contro la #violenza sulle #donne . “Era mia figlia” di Irene Vella dà voce a 18 donne che non possono più parlare: vite spezzate dal femminicidio, anni di brutalità, possesso, silenzi. Ricordarle significa non dime Vai su X
“Era mia figlia”: Irene Vella presenta il suo nuovo libro - Irene Vella presenta alla biblioteca della Ghisa di Follonica, in provincia di Grosseto, il suo libro "Era mia figlia" ... Da grossetonotizie.com
"Era mia figlia" - Irene Vella a Libri in Castello - Continua a Castelfranco Veneto la rassegna letteraria "Libri in castello" promossa dall'Assessorato alla Cultura, Biblioteca, Teatro, Museo e curata dalle librerie cittadine. Riporta trevisotoday.it
“Era mia figlia”: incontro con l’autrice Irene Vella - Venerdì 28 novembre alle ore 20:45 in sala Giovanni Paolo II – Piazza Mariutto 10 a Villanova di Camposampiero, in occasione della ricorrenza della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in ... Lo riporta difesapopolo.it