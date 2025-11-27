irene vella era mia figlia in parlamento il giorno del ddl sul femminicidio

La nostra Irene Vella è stata invitata in Parlamento per parlare del suo libro, Era mia figlia. In un giorno importantissimo e speciale, il 25 novembre 2025. Speciale non solo perché giornata nazionale contro la violenza di genere, ma perché mentre lei, commossa, parlava delle sue donne cui ha ridato voce, uccise da uomini che avrebbero dovuto amarle, nella stanza accanto la Camera approvava all’unanimità il ddl sul femminicidio, già passato in Senato. Una nuova legge prevede “l’ergastolo per chi uccide una donna per discriminazione, odio e prevaricazione.” Alla presenza di Lella Golfo, promotrice del premio Bellisario, dell’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, di Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, donne che hanno lottato e continuano a lottare tanto per le donne, Irene ha parlato di Carmela, Giulia, Sofia, Chiara, Tiziana e delle loro madri, che vivono con il dolore terribile della perdita e un senso di ingiustizia. 🔗 Leggi su Dilei.it

