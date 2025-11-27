Irccs Bonino-Pulejo allarme del Coas per un anticipo bancario da 19 milioni | chiesto il commissariamento

Il CoAS Medici Dirigenti Sicilia ha sollevato preoccupazioni sulla gestione economico-finanziaria e amministrativa dell’Irccs “Bonino-Pulejo” di Messina, evidenziando potenziali rischi per la credibilità dell’ente e la tutela dell’interesse pubblico.Nonostante un bilancio che certificava. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Irccs Bonino-Pulejo, allarme del Coas per un anticipo bancario da 19 milioni: chiesto il commissariamento

Altre letture consigliate

Da Taormina a Messina in tandem: l’IRCCS Bonino Pulejo promuove lo sport come strumento di riabilitazione e inclusione - Un viaggio di 50 chilometri lungo la costa ionica siciliana ha trasformato una semplice pedalata in un potente messaggio di inclusione, resilienza e riabilitazione. Riporta msn.com

La ricerca scientifica si racconta. On line il bollettino IRCCSinME - Il priomo bollettino dell’Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” invita ricercatori e personale dell’assistenza a raccontare il proprio lavoro facendo della ... Si legge su quotidianosanita.it

All’Irccs “Bonino Pulejo” di Messina la neuroriabilitazione punta sulla robotica per avviare cicli riabilitativi rapidi ed efficaci - Grazie all’ausilio di device di ultima generazione nell’Istituto messinese, tra i Centri leader in Italia e in Europa incentrato sulla ricerca clinica traslazionale nel campo delle “Neuroscienze”, è ... Come scrive quotidianosanita.it