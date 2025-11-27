Iran svela i suoi robot sono due persone mascherate…

(Adnkronos) – L'Iran svela i suoi robot. Che non sono robot. Sui social rimbalza il video della performance di due 'personaggi' che hanno fatto la loro apparizione al Kish Inox Tech Expo 2025, un evento dedicato generalmente alle innovazioni nel settore finanziario. Non è chiaro il motivo per cui siano stati schierati i due robot, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com