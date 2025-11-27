Io Sono Farah la soap torna su Canale 5 con gli episodi inediti | quando in tv

La notizia della sospensione di Io sono Farah a settembre aveva lasciato l’amaro in bocca ai tantissimi fans. La soap opera turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek, dopo averci tenuto compagnia nei mesi estivi, aveva dovuto lasciare spazio ai consueti programmi autunnali della rete ammiraglia Mediaset. Ora però si prepara a tornare su Canale 5. Il ritorno di Io sono Farah, c’è la data. Circolava già da qualche settimana la notizia che Io sono Farah sarebbe presto tornata su Canale 5, e ora è ufficiale. La dizi turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek si prepara a fare un ritorno in grande stile, andando a occupare la fascia oraria più prestigiosa: quella della prima serata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Io Sono Farah, la soap torna su Canale 5 con gli episodi inediti: quando in tv

