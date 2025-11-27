Invia foto e video di rapporti sessuali alla fidanzata del suo amante | condannata
Condanna a 8 mesi di reclusione e a una multa di 4.000 euro per una 30enne di Foligno, rea di aver inviato alla compagna del suo amante foto e video a contenuto sessualmente esplicito. La donna è stata assolta, invece, dall'accusa di stalking nei confronti della coppia.È questa la sentenza emessa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Non hai più rapporti con tuo figlio/a a causa di tua nuora/genero? Scrivi a #CePostaPerTe qui: https://www.wittytv.it/racconta-la-tua-storia/?from=Go o invia un messaggio whatsapp al 337.1429453 o chiama il numero 06.37352900 - facebook.com Vai su Facebook