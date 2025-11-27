Investita da un' auto 60enne in ospedale in gravi condizioni
Grave incidente giovedì mattina in piazza Montano, nel quartiere genovese di Sampierdarena.Vittima una donna, 60 anni, che è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. L'impatto è avvenuto poco dopo le 10. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Volontari del Soccorso Fiumara. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
