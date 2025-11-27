Invasione di corsia e schianto di prima mattina tra un camion e un' auto | strada chiusa per i soccorsi
Incidente di prima mattina a Cesena senza feriti gravi. Alle ore 6:50 di questa mattina, giovedì 27 novembre, una pattuglia dell’Unità infortunistica stradale della Polizia Locale di Cesena è intervenuta per l'incidente che si è verificato in via Dismano, all’altezza del viadotto Andrei Sacharov. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Questa è via dei sandolini a Castel Fusano, traversa di viale Mediterraneo. Fra poco non sarà più percorribile per l’invasione di cespugli sul manto stradale che gia ostacolano una corsia. La cosa buffa è che solo due giorni fa un intervento di addetti al verde p - facebook.com Vai su Facebook