Invasione di corsia e schianto di prima mattina tra un camion e un' auto | strada chiusa per i soccorsi

Incidente di prima mattina a Cesena senza feriti gravi. Alle ore 6:50 di questa mattina, giovedì 27 novembre, una pattuglia dell’Unità infortunistica stradale della Polizia Locale di Cesena è intervenuta per l'incidente che si è verificato in via Dismano, all’altezza del viadotto Andrei Sacharov. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

