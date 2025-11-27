Intesa Regione Lombardia-Terna per la razionalizzazione della rete elettrica ma il comitato non ci sta

La Giunta regionale ha approvato la delibera riguardante la proposta di schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Terna spa. Il provvedimento, presentato dall'assessore a enti locali, montagna e risorse energetiche, Massimo Sertori, si focalizza sulla razionalizzazione di una rete e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Intesa Regione Lombardia-Terna per la razionalizzazione della rete elettrica, ma il comitato non ci sta

