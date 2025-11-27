Interventi di sistemazione della pavimentazione prevista la chiusura al transito di via Podesti

ANCONA – Dal 1° al 5 dicembre, via Podesti sarà completamente chiusa al transito – meteo permettendo – per interventi di sistemazione della pavimentazione. L’impresa che aveva eseguito i lavori negli anni scorsi provvederà a ripristinare “in danno” i tratti danneggiati o risanati in modo non. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

