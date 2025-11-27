Interventi di sistemazione della pavimentazione prevista la chiusura al transito di via Podesti
ANCONA – Dal 1° al 5 dicembre, via Podesti sarà completamente chiusa al transito – meteo permettendo – per interventi di sistemazione della pavimentazione. L’impresa che aveva eseguito i lavori negli anni scorsi provvederà a ripristinare “in danno” i tratti danneggiati o risanati in modo non. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CHIUSURA STRADA – VIA CÀ DI GENNARO Da mercoledì 26 novembre e fino al termine dei lavori, Via Cà di Gennaro - strada intervellativa tra la Valle Idice e la Valle Zena - sarà chiusa al traffico (eccetto ai residenti), per interventi di sistemazione legati ai d - facebook.com Vai su Facebook
Riqualificazione della pavimentazione stradale a Crotone, ecco dove - La Giunta Comunale di Crotone, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale. cn24tv.it scrive
Palestre comunali si rifanno i bagni e la pavimentazione - Interventi previsti in via Carini e al piano terra del Palasport Spesa di 187mila euro finanziata con avanzo disponibile ... Da laprovinciapavese.gelocal.it
Manutenzione, avanti tutta. Pavimentazione in centro, lavori per 90mila euro - L’assessore Guerzoni: "Anche nel 2026 stanzieremo tutte le risorse possibili su strade, verde, segnaletica ed edifici pubblici. Segnala msn.com