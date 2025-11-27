Inter testa al Pisa | Mkhitaryan di rientro

La sconfitta per 2-1 con l’Atletico Madrid deve diventare da subito un ricordo per l’Inter. Nella serata di ieri 26 novembre, i nerazzurri hanno perso la loro prima partita in questa edizione della Champions League, per via del colpo di testa di José Maria Gimenez allo scadere. L’obiettivo è quello di rialzare una volta per tutte la testa, confermando le ottime prestazioni ma mettendo anche in cascina punti. La prossima gara è quella con il Pisa, in programma domenica 30 novembre alle ore 15:00 all’Arena Garibaldi. Un duello da non sottovalutare, contro una squadra che sta vivendo un buon momento di forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

