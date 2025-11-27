Inter rinforzi per l’attacco | contatti con Giovine il costo
In questa prima parte del campionato di Serie A, l’Inter ha dimostrato di avere qualche lacuna da colmare anche dal punto di vista della concretezza, sebbene Bonny e Pio Esposito stiano ampiamente dimostrando di avere diritto ad un posto in nerazzurro. Tuttavia, la dirigenza della Beneamata si starebbe muovendo in ottica calciomercato, già per la sessione invernale che avrà inizio a gennaio. Stando a quanto riportato da ESPN, Marotta avrebbe messo nel mirino Giovine, attaccante brasiliano, attualmente in forza al Verona. Come riportato dal quotidiano, l’Inter avrebbe già preso contatti con l’entourage del calciatore per cercare di giungere il prima possibile ad un accordo totale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
