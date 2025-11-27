Inter news Marotta e Ausilio negli spogliatoi riunione con Chivu | cosa sta succedendo

Inter news. Secondo quanto riportato da Amazon Prime Video, il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio si sono trattenuti negli spogliatoi insieme a Cristian Chivu al termine della gara del Metropolitano. Un confronto immediato, dettato dalla necessità di analizzare a caldo la situazione dopo la seconda sconfitta consecutiva nel giro di quattro giorni, con l’Inter punita ancora una volta nei minuti finali, stavolta dall’Atletico Madrid. L’atmosfera è stata descritta come intensa ma costruttiva: la dirigenza vuole capire cosa non abbia funzionato e come evitare ulteriori scivoloni in un momento delicato della stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it