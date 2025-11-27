Inter news buone notizie da Appiano | finalmente in gruppo

Nel giorno dopo la sconfitta bruciante di Madrid, l’Inter ha subito voltato pagina tornando al lavoro ad Appiano per preparare la delicata trasferta di Pisa. La seduta ha portato in dote una notizia attesa: Henrikh Mkhitaryan è finalmente rientrato in gruppo. Come programmato, l’armeno ha completato l’allenamento con i compagni ed è di nuovo a disposizione di Chivu. Arrivano segnali positivi anche da Piotr Zielinski, uscito acciaccato dal Metropolitano dopo una botta rimediata nel secondo tempo. Per il polacco nessun problema particolare: solo affaticamento, già smaltito. Sorrisi anche per Denzel Dumfries, che sta migliorando sensibilmente dal fastidio alla caviglia accusato nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it