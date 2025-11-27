Inter Mkhitaryan è tornato | recupero completato e primo minutaggio in vista di Pisa

L’Inter ritrova finalmente Henrikh Mkhitaryan, una delle colonne del centrocampo nerazzurro. L’armeno ha superato completamente la lesione muscolare rimediata contro il Napoli lo scorso 25 ottobre e, dopo un mese di stop, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Per Cristian Chivu è una notizia che pesa come un assist al novantesimo: la squadra, reduce da due sconfitte consecutive piene di rimpianti, riaccoglie un elemento capace di incidere per qualità, ordine e personalità. Nome completo Henrikh Hamlet Mkhitaryan Posizione Centrocampista Squadra attuale Inter Nazione Luogo di nascita Yerevan Data di nascita Gennaio 21, 1989 00:00 Età 36 Peso (Kg) 75 Altezza (cm) 177 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 8 - Per Game Partite iniziate 7 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

