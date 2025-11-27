Inter meno certezze dopo Madrid
L’Inter ha perso ieri sera a Madrid. Contro l’Atletico del Cholo Simeone è terminata 2-1 per gli spagnoli. Il focus de “La Gazzetta dello Sport” di oggi punta sulle certezze di Chivu diventate meno granitiche rispetto al recente passato. Inter, i risultati non intaccano le possibilità di vittoria, ma.. L’Inter, con la sconfitta rimediata ieri, di certo non dice addio alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Le quattro sconfitte in campionato di sicuro non minano la possibilità di vittoria finale nel campionato. Eppure scrive Gazzetta: “Ma se le ultime due fragorose cadute in serie della squadra di Chivu non intaccano le classifiche tra Italia ed Europa, a essere state erose sono invece le certezze. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
