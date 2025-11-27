Inter Luis Henrique torna in campo | chance con il Pisa?

Archiviata la sconfitta per 2-1 con l’Atletico Madrid, per l’Inter non c’è tempo di fermarsi. I nerazzurri devono necessariamente lasciarsi alle spalle la prima debacle in questa edizione della Champions League, dimostrando di avere carattere e testa. L’obiettivo è quello di ritrovare la retta via a partire dal campionato, in cui c’è da tenere il passo della Roma capolista e delle inseguitrici. La prossima gara è quella con il Pisa, in programma domenica 30 novembre alle ore 15:00 all’Arena Garibaldi. Una partita estremamente delicata, contro un avversario che sta dando prova di saper stare ampiamente nella massima categoria italiana. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Luis Henrique torna in campo: chance con il Pisa?

Argomenti simili trattati di recente

Le ultimissime sull'Inter pre-Atletico: Carlos Augusto o Luis Henrique a destra? - facebook.com Vai su Facebook

Sky - Inter, Chivu cambia: fuori Thuram. Presa decisione su Luis Henrique. Gli infortunati... Vai su X

GdS - Nuova chance per Luis Henrique: la probabile formazione - Le rotazioni limitate in fascia quasi costringono Chivu a concedere un'ulteriore chance dal 1' a Luis Henrique ... Lo riporta msn.com

Inter, clamoroso Luis Henrique: ecco cosa sta succedendo! - L'ex Marsiglia, arrivato in estate con grandi aspettative, non ha ... Come scrive fantamaster.it

Sommer, Luis Henrique e non solo: Inter, il caso annunciato in diretta è triplo - I nerazzurri masticano amaro dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, riflessioni in corso nel gruppo e anche sul mercato ... calciomercato.it scrive