Inter Lautaro a secco | Pisa per scacciare la crisi
La sconfitta per 2-1 con l’Atletico Madrid è passata in archivio, con l’Inter che deve necessariamente ripartire. L’obiettivo è quello di lasciarsi alle spalle le ultime due uscite, rialzando la testa e dimostrando di avere carattere. I nerazzurri hanno bisogno di ritrovare la retta via, tenendo il passo della Roma capolista in campionato. La prossima gara con il Pisa – in programma domenica 30 novembre alle ore 15:00 all’Arena Garibaldi – diventa quindi cruciale. Una gara estremamente delicata, contro un cliente che sta vivendo un momento di forma importante. La Beneamata ha bisogno di una prova di concretezza, negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
