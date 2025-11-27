Inter la sconfitta contro l’Atletico Madrid brucia più del Derby | Chivu cerca la soluzione
È il 93? minuto al Wanda Metropolitano e Josè Jimenez decide di chiudere la sfida contro l’Inter con un gol mette fine al percorso perfetto dei nerazzurri in Champions League. La sconfitta arrivata sullo scadere brucia ancora di più alla formazione di Cristian Chivu, aggravata dalla sconfitta precedente nel derby contro il Milan: entrambe le debacle però sono arrivate dopo una prestazione importante dal punto di vista tecnico, ma condita da poca grinta. Infatti, proprio poco prima del gol dell’ 1-1 firmato da Zielinski, le telecamere di Prime Video riprendono il tecnico rumeno urlare “ Non segniamo mai “, frase simbolo di un problema più profondo insito nella Beneamata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
