È un’altra beffa, la seconda in pochi giorni dopo quella nel derby. La quinta sconfitta in stagione per l’ Inter, sebbene sia la prima in Champions League. Come due stagioni fa, a Madrid fa festa l’ Atletico, stavolta nel pieno recupero. Il 2-1 favorevole ai colchoneros (rete di Alvarez, pari di Zielinski e gol decisivo di Gimenez) non muta di tanto le chances di qualificazione diretta agli ottavi, ma è un altro schiaffo in una partita che la squadra di Chivu gioca a metà. Bene fino al momentaneo 1-1, poi un po’ intimorita, ma comunque punita oltremisura guardando al computo delle occasioni. Ancora una volta è quasi impalpabile l’apporto di Lautaro Martinez, che coglie un’insufficienza in più, certamente non la prima di un’annata nella quale il capitano argentino non ha ancora messo la marcia alta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, la grande beffa. Doccia fredda a Madrid. Il recupero è di Simeone