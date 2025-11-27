Inter ko anche a Madrid | riunione immediata anti crisi tra Chivu dirigenti e giocatori
Confronto nello spogliatoio subito dopo la sconfitta Mini crisi in casa Inter. Dopo la sconfitta nel derby col Milan, la squadra di Chivu è stata messa ko anche dall’Atletico Madrid in Champions League. I nerazzurri hanno disputato una buona partita, ma hanno peccato di nuovo a livello di concentrazione: il gol della sconfitta è infatti arrivato al 93? sugli sviluppi di calcio d’angolo Inter ko anche a Madrid: riunione anti-crisi nello spogliatoio coi dirigenti (AnsaFoto) – Calciomercato.it Chivu non si è presentato subito ai microfoni per le consuete interviste post gara. Come specificato dall’inviato di Prime, nello spogliatoio è iniziata subito una riunione anti-crisi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
