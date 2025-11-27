Inter ko anche a Madrid | riunione immediata anti crisi tra Chivu dirigenti e giocatori

Calciomercato.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confronto nello spogliatoio subito dopo la sconfitta Mini crisi in casa Inter. Dopo la sconfitta nel derby col Milan, la squadra di Chivu è stata messa ko anche dall’Atletico Madrid in Champions League. I nerazzurri hanno disputato una buona partita, ma hanno peccato di nuovo a livello di concentrazione: il gol della sconfitta è infatti arrivato al 93? sugli sviluppi di calcio d’angolo Inter ko anche a Madrid: riunione anti-crisi nello spogliatoio coi dirigenti (AnsaFoto) – Calciomercato.it Chivu non si è presentato subito ai microfoni per le consuete interviste post gara. Come specificato dall’inviato di Prime, nello spogliatoio è iniziata subito una riunione anti-crisi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

inter ko anche a madrid riunione immediata anti crisi tra chivu dirigenti e giocatori

© Calciomercato.it - Inter ko anche a Madrid: riunione immediata anti crisi tra Chivu, dirigenti e giocatori

Contenuti che potrebbero interessarti

inter ko madrid riunioneUltim’ora Inter, si è mossa la società: sta succedendo tutto dopo l’Atletico - Interviene la società dopo il ko dei nerazzurri. Si legge su spaziointer.it

inter ko madrid riunioneAtletico Madrid-Inter, diretta Champions League: risultato in tempo reale, probabili formazioni - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Lo riporta tuttosport.com

inter ko madrid riunioneAtletico Madrid-Inter 2-1 - La zuccata dell'uruguaiano decide una sfida ben interpretata dalla squadra di Chivu e cancella il momentaneo pari firmato Zielinski. Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Ko Madrid Riunione