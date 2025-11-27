Inter Javier Zanetti si racconta | ecco quale partita vorrebbe rigiocare!

Inter, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti parla al canale YouTube di FantaLab: ecco quale sfida vorrebbe rigiocare! Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è stato ospite del podcast Calcio Franco sul canale YouTube di FantaLab. Nel corso dell’intervista ha ripercorso la sua carriera da calciatore e si è soffermato su alcuni protagonisti della rosa nerazzurra attuale. Ecco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Javier Zanetti si racconta: ecco quale partita vorrebbe rigiocare!

Leggi anche questi approfondimenti

Paolo Maldini AC Milan Javier Zanetti Inter. - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Javier Zanetti si racconta: ecco quale partita vorrebbe rigiocare! - Inter, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti parla al canale YouTube di FantaLab: ecco quale sfida vorrebbe rigiocare! Secondo calcionews24.com

Zanetti racconta i suoi 30 anni di Inter: "Col Vicenza nel '95 ho coronato il sogno" - A trent'anni dal suo sbarco nel mondo Inter, il vicepresidente Javier Zanetti si è raccontato in un'intervista ai canali ufficiali del club ripercorrendo i passi salienti della sua carriera: "Ricordo ... Segnala tuttomercatoweb.com

Zanetti: "Lautaro tra i migliori attaccanti in circolazione. Pio mi ricorda Vieri, siamo contentissimi di lui. Nico Paz da top club" - Ospite del canale Youtube 'Calcio Franco' (qui il video), Javier Zanetti ha parlato estesamente della sua Inter, toccando temi legati al passato e alla stretta ... Scrive msn.com