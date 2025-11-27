Inter Fabrizio Biasin sul momento no | basta esagerazioni!

Sempre attento nel commentare tutto quel che accade nel mondo Inter, il noto giornalista sportivo ha voluto ribardire sui social – e nello specifico sulla sua pagina Facebook – il pensiero personale sul momento no della squadra nerazzurra. Due sconfitte consecutive per l’Inter: le parole di Fabrizio Biasin Queste le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Fabrizio Biasin sul momento no: basta esagerazioni!

Altre letture consigliate

"MAIGNAN-INTER? OGGI NON MI RISULTA" Così Fabrizio Romano smentisce le ultime indiscrezioni sul passaggio del portiere francese in nerazzurro ? Maignan è inseguito anche dalla Juventus, ma ora pensa solo al Milan e c'è ancora uno spiraglio per - facebook.com Vai su Facebook

Sette giorni fa l’Inter veniva dipinta come una corazzata, la squadra certamente più forte e solida in Serie A. Oggi, dopo due ko (e due buone prestazioni) si parla di squadra fragile e difettata. Tutto in soli 7 giorni. Si esagerava prima e si esagera ora: un grande Vai su X

Inter-Milan, Biasin: “Discorso portieri invertiti non regge. E non regge nemmeno quello su…” - Invervenuto al podcast Cose Scomode, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così la sconfitta dell'Inter nel derby ... Si legge su msn.com

Biasin onesto: “Maignan è il portiere del Milan, non ha senso dire a portieri invertiti…” - Durante il podcast di Aura Sport, Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede interista, ha commentato il derby di Milano e la frase che ha spopolato tra i tifosi nerazzurri nel post partita ... Lo riporta milannews.it

Biasin: "Attacco semi-inedito Pulisic-Leao: reale motivo per cui l'Inter non dorme sonni tranquilli" - Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra, nel suo consueto Editoriale pubblicato mercoledì su Tuttomercatoweb. Scrive milannews.it