Inter | confronto tra dirigenza squadra e tecnico negli spogliatoi Chivu | Ho detto quello che c’era da dire

“Ho fumato tre sigarette e ho detto alla squadra quello che dovevo dire. Brucia molto”. Così Cristian Chivu ai microfoni di Prime Video a proposito del confronto avuto con squadra e dirigenza dopo la sconfitta dell’Inter per 2-1 contro l’Atletico Madrid nel finale per il colpo di testa di Gimenez, quando ormai la partita sembrava indirizzata verso un pareggio. Ma è una squadra – l’Inter – che non sa pareggiare. O vince dando spettacolo (a eccezione di Verona) o perde. Ed è quello che è sempre accaduto nei big match di quest’anno tranne che contro la Roma. I nerazzurri giocano, a volte dominano il campo, ma sprecano e vengono puniti alla prima occasione utile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter: confronto tra dirigenza, squadra e tecnico negli spogliatoi. Chivu: “Ho detto quello che c’era da dire”

