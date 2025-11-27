Inter Chivu deluso dopo Madrid | In 4 nel mirino uno il destinatario del suo messaggio

Internews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Chivu, l’amarezza all’indomani della sfida di Champions League: le parole del tecnico nerazzurro sulla partita contro l’Atletico Madrid. L’Inter è stata sconfitta ancora una volta, come nel derby, al 93? dalla rete di Gimenez contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Una partita che, nonostante il buon gioco espresso dalla squadra di Chivu, ha visto i nerazzurri soccombere nel finale, condizionando ulteriormente il morale dopo la sconfitta contro il Milan. Le parole di Chivu dopo il fischio finale sono rivelatrici della sua delusione: «Ho scaricato la tensione per mezz’ora, ho fumato tre sigarette di fila», ha confessato il tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter chivu deluso dopo madrid in 4 nel mirino uno il destinatario del suo messaggio

© Internews24.com - Inter Chivu, deluso dopo Madrid: «In 4 nel mirino, uno il destinatario del suo messaggio»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

inter chivu deluso dopoGdS – Inter, Chivu deluso dopo Madrid. In 4 nel mirino, uno il destinatario del suo messaggio - Come nel derby, con l'Atletico Madrid l'Inter ha creato ma alla fine ha subito il gol al 93' ... msn.com scrive

inter chivu deluso dopoInter, Chivu arrabbiato e deluso: la richiesta alla società - Rabbia e delusione post Atletico Madrid: la richiesta di Chivu alla dirigenza dell'Inter. Lo riporta calciomercato.it

inter chivu deluso dopoChivu Inter, riunione fra il tecnico e la dirigenza subito dopo il match: non sono previsti ribaltoni almeno per ora - Chivu Inter, subito dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid c’è stata una riunione fra il tecnico e il resto della società. Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Chivu Deluso Dopo