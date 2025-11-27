Inter Chivu arrabbiato e deluso | la richiesta alla società
Rabbia e delusione post Atletico Madrid: la richiesta di Chivu alla dirigenza dell’Inter Cara Inter, prendimi subito un centrocampista di rottura e in grado di proteggere la difesa. Il pensiero di Chivu si può riassumere così. Ormai dalla scorsa estate il tecnico nerazzurro continua a chiedere infatti un mediano forte, alla Koné, per intenderci. La Roma però non venderà mai il francese alle cifre offerte dai nerazzurri la scorsa estate e, soprattutto, per gennaio lo ritiene incedibile. Chivu deluso dopo Milan e Atletico: la richiesta alla società (Ansa foto) – calciomercato.it In vista dell’estate, tutto può cambiare considerando che arriveranno anche delle proposte anche dall’estero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Ora è il turno di Chivu e Zazzaroni non ci sta Il mister dell'Inter viene attaccato dopo la sconfitta contro Milan e Atletico Madrid, nonostante il percorso finora è stato molto positivo Per il direttore del Corriere dello Sport è una corsa al massacro, perché tutto - facebook.com Vai su Facebook
La Rabbia e la Delusione di Cristian #Chivu dopo i due big match persi e la richiesta alla società #Inter NUOVO VIDEO con Eleonora Trotta e Carlo Roscito Vai su X
GdS – Inter, Chivu deluso dopo Madrid. In 4 nel mirino, uno il destinatario del suo messaggio - Come nel derby, con l'Atletico Madrid l'Inter ha creato ma alla fine ha subito il gol al 93' ... Scrive msn.com
Dirigenza Inter negli spogliatoi dopo il KO con l’Atletico, Chivu: “Detto quel che c’era da dire” - Durissimo KO da metabolizzare a livello psicologico: contro l'Atletico arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo il derby ... Riporta fanpage.it
Inter, altro ko con l'Atletico: Chivu sbaglia i cambi, Sommer non para più, Lautaro in pausa. Tifosi furiosi - Chivu sbaglia i cambi, Sommer non para più, Lautaro è in pausa: tifosi furiosi. Segnala sport.virgilio.it