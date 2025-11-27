Inter Chivu arrabbiato e deluso | la richiesta alla società

Rabbia e delusione post Atletico Madrid: la richiesta di Chivu alla dirigenza dell’Inter Cara Inter, prendimi subito un centrocampista di rottura e in grado di proteggere la difesa. Il pensiero di Chivu si può riassumere così. Ormai dalla scorsa estate il tecnico nerazzurro continua a chiedere infatti un mediano forte, alla Koné, per intenderci. La Roma però non venderà mai il francese alle cifre offerte dai nerazzurri la scorsa estate e, soprattutto, per gennaio lo ritiene incedibile. Chivu deluso dopo Milan e Atletico: la richiesta alla società (Ansa foto) – calciomercato.it In vista dell’estate, tutto può cambiare considerando che arriveranno anche delle proposte anche dall’estero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

