Inter BEFFA atroce | l’Atletico spezza la MALEDIZIONE dei corner Il dato SHOCK sui gol di testa
di Giuseppe Colicchia I Colchoneros interrompono un digiuno di 83 calci d’angolo con l’incornata di Gimenez. Per l’Inter è la seconda rete aerea subita: il precedente. La notte del Metropolitano non porta solo una sconfitta dolorosa per l’Inter, ma segna anche la fine di una statistica che stava diventando un vero e proprio incubo per gli avversari. Il gol del definitivo 2-1, siglato nei minuti di recupero da José María Giménez, ha un peso specifico enorme sotto molteplici aspetti. Il roccioso difensore centrale uruguaiano, leader emotivo della retroguardia spagnola, con il suo stacco imperioso non ha soltanto regalato tre punti d’oro alla squadra guidata dal “Cholo” Diego Pablo Simeone, ma ha anche spezzato una maledizione statistica che durava da un’eternità calcistica. 🔗 Leggi su Internews24.com
