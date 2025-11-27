Inter altri rimpianti | deve crescere ancora Atalanta | tridente da Europa
Serata di Champions agrodolce. La squadra di Chivu gioca bene, ma deve limitare le amnesie: prima sconfitta europea. Si vede un grande Lookman, Palladino mette in campo una Dea da 10.come i punti in Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Rabbia #Inter dopo il derby perso contro il #Milan: troppi errori sotto porta e quel rigore sbagliato da #Calhanoglu bruciano ancora. Nessun tempo per i rimpianti: testa subito alla #ChampionsLeague e alla sfida di Madrid contro l'#AtleticoMadrid del Cho - facebook.com Vai su Facebook
D’Ambrosio: “Sempre tifato Inter. Questo il rimpianto più grande. Conte, Spalletti, Inzaghi…” Vai su X
Inter, Marotta: "Pio Esposito è un talento ma per diventare un campione deve crescere ancora" - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter è intervenuto nel corso della presentazione della decima edizione del Torneo Internazionale "La Passione di Yara" parlando di Francesco Pio Esposito, giovane ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
