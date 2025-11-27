Inter altri rimpianti | deve crescere ancora Atalanta | tridente da Europa

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata di Champions agrodolce. La squadra di Chivu gioca bene, ma deve limitare le amnesie: prima sconfitta europea. Si vede un grande Lookman, Palladino mette in campo una Dea da 10.come i punti in Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter altri rimpianti deve crescere ancora atalanta tridente da europa

© Gazzetta.it - Inter, altri rimpianti: deve crescere ancora. Atalanta: tridente da Europa

Argomenti simili trattati di recente

Inter, Marotta: "Pio Esposito è un talento ma per diventare un campione deve crescere ancora" - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter è intervenuto nel corso della presentazione della decima edizione del Torneo Internazionale "La Passione di Yara" parlando di Francesco Pio Esposito, giovane ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Marotta: "Pio Esposito è un grande talento, per diventare un campione deve crescere e restare umile" - Un risultato sicuramente di prestigio per un ragazzo di soli vent'anni che, come sottolineato dal numero uno della società nerazzurra, deve ancora maturare per confermare quanto di buono sin qui fatto ... Secondo sportmediaset.mediaset.it

Inter, Marotta: "Pio Esposito grande talento, ma deve crescere" - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, parla a margine della presentazione della decima edizione del Torneo Internazionale "La Passione di Yara": "Francesco Pio Esposito è sicuramente un grande talento ... calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Rimpianti Deve Crescere