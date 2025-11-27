Inter al secondo KO consecutivo dal derby all’Atletico | la sfortuna non può essere più un alibi! L’immagine emblematica è…
di Giuseppe Colicchia Inter al secondo KO consecutivo, dal derby all’Atletico: la sfortuna non può essere più un alibi! L’analisi della Gazzetta dello Sport. Nemmeno l’Europa, finora rifugio sicuro e foriero di soddisfazioni, riesce a offrire ristoro all’Inter. La sconfitta rimediata ieri sera contro l’Atletico Madrid ha il sapore della beffa atroce, forse ancor più amara di quella patita pochi giorni fa nel derby contro il Milan. La Gazzetta dello Sport non usa mezzi termini per descrivere il KO maturato al minuto 93: una sconfitta “balorda”, arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, una situazione che una difesa organizzata dovrebbe saper gestire. 🔗 Leggi su Internews24.com
