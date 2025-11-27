Inter abbiamo un problema | solo 2 vittorie su 17 big match nel 2025

Due sconfitte nel giro di quattro giorni sono un boccone durissimo da mandar giù. Il ko nel derby e la beffa al 93’ contro l’ Atletico Madrid riportano l’Inter dentro una crisi identitaria che si trascina ormai da mesi: gioca alla pari con tutti, ma vince pochissimo. Le cinque sconfitte stagionali raccontano un paradosso evidente: quasi mai la squadra di Chivu è stata realmente inferiore all’avversario, e spesso ha portato a casa molto meno rispetto a ciò che aveva costruito in campo. Una tendenza che lega la seconda parte della scorsa stagione a quella attuale: nel 2025 l’Inter ha smesso di vincere contro le big. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

