D opo sette lunghi anni, Letizia di Spagna ha deciso di sfoggiare la tiara Cartier durante una cena di gala al Palazzo Reale di Madrid. La regina ha scelto questo evento in onore del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e della moglie Elke Büdenbender per indossare un gioiello che ha un significato speciale nella storia della monarchia spagnola. Un ritorno che è stato accolto con entusiasmo dai presenti e dagli esperti di royal look. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. guarda le foto La storia della tiara Cartier. La tiara Cartier è stata progettata nel 1920 dalla famosa maison francese per la regina Vittoria Eugenia di Battenberg, consorte di Alfonso XIII di Spagna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Intanto perché erano sette anni che la regina non la indossava. Ma questa è solo una delle tante curiosità legate al gioiello tramandato dalle monarche spanole