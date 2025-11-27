Instagram è cambiato ancora Ecco come non farsi penalizzare dall’algoritmo

Instagram è tornato a fare quello che sa fare meglio: cambiare mentre tutti sono convinti che nulla cambierà. È un meccanismo quasi darwiniano, un test continuo di adattabilità. Fino a ieri bastava un reel ben scritto e un carosello ogni tanto per essere “presenti”, oggi quella idea di presenza è già obsoleta. Il non vuole più creatori sporadici, vuole creatori strategici. Se tre mesi fa eri aggiornato, oggi sei già vintage. Non in senso romantico: in senso irrilevante. La piattaforma non punisce chi non produce abbastanza; premia chi evolve abbastanza velocemente. L’algoritmo non è un cattivo: è una fase di selezione naturale. 🔗 Leggi su Panorama.it

