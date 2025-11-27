Lorenzo Insigne ha partecipato come ospite a ‘Viva el Futebol Tour’, format di Adani, Cassano e Ventola, che ha fatto tappa al teatro Palapartenope di Napoli. Le sue parole: «Da napoletano, giocare al Maradona da capitano del Napoli era il sogno che ho sempre avuto da piccolo. Sono emozioni che non si possono raccontare, si devono provare. Io le ho provate e spero che altri ragazzi di Napoli possano riuscirci». Le parole di Insigne. Sullo scudetto: «Sicuramente provo rammarico per non esserci riuscito. ma anche dal Canada sono sempre stato il primo tifoso del Napoli. con la mia famiglia abbiamo festeggiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Insigne: «Non ho lasciato Napoli per soldi. Non avrei mai chiesto quanto poi mi ha dato Toronto»