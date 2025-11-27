Insigne | Non ho lasciato Napoli per soldi Non avrei mai chiesto quanto poi mi ha dato Toronto
Lorenzo Insigne ha partecipato come ospite a ‘Viva el Futebol Tour’, format di Adani, Cassano e Ventola, che ha fatto tappa al teatro Palapartenope di Napoli. Le sue parole: «Da napoletano, giocare al Maradona da capitano del Napoli era il sogno che ho sempre avuto da piccolo. Sono emozioni che non si possono raccontare, si devono provare. Io le ho provate e spero che altri ragazzi di Napoli possano riuscirci». Le parole di Insigne. Sullo scudetto: «Sicuramente provo rammarico per non esserci riuscito. ma anche dal Canada sono sempre stato il primo tifoso del Napoli. con la mia famiglia abbiamo festeggiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Siamo una tifoseria da studiare. Ha praticamente lasciato a sé stesso Lookman in ogni marcatura sugli angoli. A sinistra idem. Fa un passaggio banale correttamente: il pubblico lo osanna perché è di Barra. Insigne, Capitano, 122 gol e 91 assist...e lo massacr Vai su X
La menta torna al 2018, quando il Napoli arrivò secondo con 91 punti dietro alla Juve. C’era anche Insigne nella squadra del celebre Scudetto perso in albergo: https://fanpa.ge/cXMwm - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Lazio, Insigne verso Napoli? Manna chiarisce la situazione dell’ex capitano partenopeo e il suo possibile ritorno: «Abbiamo parlato con Lorenzo…» - Calciomercato Lazio: Insigne, svincolatosi dopo l’esperienza al Toronto FC, potrebbe tornare in Serie A. Secondo lazionews24.com
Insigne: "lI Milan a 25 punti festeggia e noi a 25 punti dobbiamo criticare, leggere che il Napoli sta facendo male" - Lorenzo Insigne, ex calciatore del Napoli, si è così espresso a Viva el Futbol sulla lotta Scudetto: "Conte l’ho avuto in Nazionale, è una garanzia. Scrive milannews.it
Insigne: “Scudetto vinto dopo mio addio? C’è un po’ di rammarico, ma non invidia. Sull’espulsione a Pjanic e sulla Nazionale…” - Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Palapartenope di Napoli nel corso dello spettacolo live di Viva el ... Secondo msn.com