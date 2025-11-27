Insigne | Non ho lasciato Napoli per soldi Non avrei mai chiesto quanto poi mi ha dato Toronto

Ilnapolista.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Insigne ha partecipato come ospite a ‘Viva el Futebol Tour’, format di Adani, Cassano e Ventola, che ha fatto tappa al teatro Palapartenope di Napoli. Le sue parole: «Da napoletano, giocare al Maradona da capitano del Napoli era il sogno che ho sempre avuto da piccolo. Sono emozioni che non si possono raccontare, si devono provare. Io le ho provate e spero che altri ragazzi di Napoli possano riuscirci». Le parole di Insigne. Sullo scudetto: «Sicuramente provo rammarico per non esserci riuscito. ma anche dal Canada sono sempre stato il primo tifoso del Napoli. con la mia famiglia abbiamo festeggiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

insigne non ho lasciato napoli per soldi non avrei mai chiesto quanto poi mi ha dato toronto

© Ilnapolista.it - Insigne: «Non ho lasciato Napoli per soldi. Non avrei mai chiesto quanto poi mi ha dato Toronto»

Argomenti simili trattati di recente

insigne ho lasciato napoliCalciomercato Lazio, Insigne verso Napoli? Manna chiarisce la situazione dell’ex capitano partenopeo e il suo possibile ritorno: «Abbiamo parlato con Lorenzo…» - Calciomercato Lazio: Insigne, svincolatosi dopo l’esperienza al Toronto FC, potrebbe tornare in Serie A. Secondo lazionews24.com

insigne ho lasciato napoliInsigne: "lI Milan a 25 punti festeggia e noi a 25 punti dobbiamo criticare, leggere che il Napoli sta facendo male" - Lorenzo Insigne, ex calciatore del Napoli, si è così espresso a Viva el Futbol sulla lotta Scudetto: "Conte l’ho avuto in Nazionale, è una garanzia. Scrive milannews.it

insigne ho lasciato napoliInsigne: “Scudetto vinto dopo mio addio? C’è un po’ di rammarico, ma non invidia. Sull’espulsione a Pjanic e sulla Nazionale…” - Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Palapartenope di Napoli nel corso dello spettacolo live di Viva el ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Insigne Ho Lasciato Napoli