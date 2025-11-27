Inseguimento da film | banda di ladri in fuga dopo i furti Estintori contro gli agenti
Un inseguimento rocambolesco nella periferia est di Roma che si è concluso con l'arresto di due uomini, di 31 e 25 anni, ritenuti responsabili di una serie di furti avvenuti nella notte del 23 novembre.La serie di furtiGli agenti, poco dopo l'una, sono giunti nelle vicinanze di un bar tabaccheria. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Cosmetici, abiti e articoli di elettronica: furto da 500 euro in un supermercato. Inseguimento da film a Pescia Vai su X
Ladro KO dopo il furto: inseguimento da film alla Stazione Centrale #Nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Banda di ladri in fuga, inseguimento da film: sfiorate le auto in transito - MONTESILVANO Mezz'ora di inseguimento sul filo del rasoio, da Penne fino a contrada Collevento di Montesilvano, passando a tutta velocità attraverso una serie di cittadine, da Moscufo, a Collecorvino ... Da ilmessaggero.it
Guardie contro ladri a Crema, l’inseguimento da film si conclude con incidente, botte e arresti - Crema (Cremona) – Sono minorenni due dei quattro ladri di una banda specializzata in furti in abitazione, arrestati dopo un inseguimento rocambolesco. Secondo ilgiorno.it
Banda di ladri fugge dall’Arma: parte l’inseguimento in auto - Reggio Emilia, 17 agosto 2025 – Folle corsa in auto a tutta velocità per non essere fermata dai carabinieri. ilrestodelcarlino.it scrive